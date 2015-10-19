Перевод сайта на английский

ПереводыЗакрыт25 заявок296 просмотров
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Приветствую всех. Требуется перевести сайт на англ. язык. Объем работа не большой, примерно 3-4 к символов. 

Сайт: http://csgobay.ru

8 лет назад
Csgobay
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад