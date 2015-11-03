Медицинский перевод: РУС >> НЕМ.

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Задача простая, требуется грамотно перевести обычный текст (кол-во символов без пробелов: 600) на английский и китайский язык. Текст, который нужно перевести во вложении. От вас цена, сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен медицинский перевод с русского на немецкий.
1/2 страницы: медицинское заключение.
Для мошенников:
Текст сфотографирован - онлайн переводчиком перевести не получится.
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