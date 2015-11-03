Медицинский перевод: РУС >> НЕМ.

ПереводыЗавершен7 заявок245 просмотров
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Нужен медицинский перевод с русского на немецкий.

1/2 страницы: медицинское заключение.

Для мошенников:

Текст сфотографирован - онлайн переводчиком перевести не получится.

8 лет назад
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Роман 
43 годаГермания
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 дней назад
8 лет назад
$21
2 дня
Переводом остался доволен, рекомендую.
Сотрудничеством с Романом довольна. Четкая постановка задачи, быстрое решение рабочих моментов, открыт к диалогу, своевременная оплата. Рекомендую!
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