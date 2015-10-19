Перевод на польский язык 16.500 символов

Перевести небольшой текст, в течении часа Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас. Текст скину по запросу
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Добрый день.
Перевод на польский язык текстов для сайта знакомств.
В предложении сразу оставляйте сроки и цену.
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