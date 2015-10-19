Перевод на польский язык 16.500 символов

ПереводыЗакрыт14 заявок186 просмотров
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Добрый день.

Перевод на польский язык текстов для сайта знакомств.

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8 лет назад
m2mstat
Иван 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад