Требуется перевод текста

ПереводыЗавершен19 заявок298 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется перевод текста на английский, немецки и французкий языки!

В заявке более детально указывайте цену за килознак, язык, срок и т.д. Заявки типо договоримся, звоните, пишите я даже не рассматриваю!

Кто меньше скажет, тому и отдам (ну соответственно буду смотреть ещё и рейтинг, отзывы, возможно предыдущие работы)

8 лет назад
Greegshiny
Грэг 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
8 лет назад
$80
5 дней
Делал перевод на три языка. Отличный исполнитель! Все очень качественно, сроки четко как договаривались, стоимость порадовала!
Прекрасный заказчик: четкое ТЗ, по всем вопросам на связи, мгновенная оплата. Приятно было работать, рекомендуем!