Здравствуйте!

Требуется перевод текста на английский, немецки и французкий языки!

В заявке более детально указывайте цену за килознак, язык, срок и т.д. Заявки типо договоримся, звоните, пишите я даже не рассматриваю!

Кто меньше скажет, тому и отдам (ну соответственно буду смотреть ещё и рейтинг, отзывы, возможно предыдущие работы)