Перевод с рус на кит

Необходим качественный перевод статей бизнес тематики с русского на английский язык. Общий объем около 50 тыс. символов б.п. Пожалуйста указывайте цену за 1000 знаков б.п. и сроки выполнения работы!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В срочном переводе 20-25 страниц документации на китайский. До воскресения.
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