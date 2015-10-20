Перевод

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Требуется перевод на русский язык странички с 42 по 55 (нумерация согласно файла), сегодня до 22 надо получить текст. Терминология серьезная не требуется, главное что бы смысл был понятен и графики в файле 

8 лет назад
zimnakolins
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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