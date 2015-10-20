Нужно перевести текст (протокол обмена) на английский. Текст находится в файле. Весь Текс нужно предоставить в ворде. Перевод нужно начать с содержания, все что выше пропустить. Примеры, и цвет текста нужно сохранить как есть (если в примерах находится ...