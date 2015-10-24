Перевод текстов с английского на русский туристической направленности

ПереводыЗакрыт61 заявка584 просмотра
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Требуется переводить статьи тур направленности без специфических терминов.

От 10 до 30 статей в неделю. Статьи от 5000-10000 символов.

Интересует минимальная цена. Работа постоянная.

Перевод через Гугл не устраивает :)

8 лет назад
drop18
Кирилл 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад