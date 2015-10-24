Перевод с узбекского на русский

$80
ПереводыЗакрыт3 заявки227 просмотров
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Требуется выполнить перевод аудиозаписей телефонных разговоров с узбекского на русский язык. Т.е. вы слушаете запись и записываете перевод в файл ворд. Объем 10 часов, цена 500р за час фактической записи. Оплата после выполнения, поэтапно.

8 лет назад
irina_bure
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад