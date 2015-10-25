все в приложении. Пишите окончательную цену, а не типа 70 грн./1700 знаков. До воскресенья вечера. оплата на карту Приватбанка по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- нужен профессиональый перевод 2-х страниц письма.
Оплата на карту Приватбанка.
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