Здравствуйте! Требуется перевод текста на английский, немецки и французкий языки! В заявке более детально указывайте цену за килознак, язык, срок и т.д. Заявки типо договоримся, звоните, пишите я даже не рассматриваю! Кто меньше скажет, тому и отдам (ну ...