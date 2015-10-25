Нужен переводчик казахского языка. Устный перевод, общая тематика, в начале ноября. Перевод для Шереметьевской таможни. Обязателен документ подтверждающий знание языка. Аттестат/диплом и т.д.
Перевести несколько статей мед. тематика (диабет) на английский язык
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Просьба указывать, стоимость за 1 т.с. символов. Примерные сроки и ваш опыт.
Пример текста в приложении. По возможности сделайте перевод любого куска текста из примера.
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