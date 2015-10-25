Перевод с болгарского на турецкий

необходимо быстро и дешево перевести текст с болгарского на турецкий (в идеале) если вы носитель болгарского и готовы дешево и быстро перевести на русский то так же можете написать в личку или скайп для уточнения стоимости. текст элементарный без терминологии, разговорный. тематика +18. чуть больше 1100 слов. сам текст в файле. если сработаемся будем при необходимости подкидывать еще задания. оплата на вебмани.