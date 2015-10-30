Красивый текст рекламы на радио.

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Нужно составить текст рекламы обувного магазина. Название магазина "Империя обуви". Нужно сообщить в красивой форме можно в стихотворной  о новом поступление зимней коллекции 2016 более 600 моделей. И что ее можно приобрести в рассрочку от 3 до 12 месяцев без переплаты. Что при покупки в рассрочку обувь можно забрать сразу а первый платеж будет со следующего месяца. 

8 лет назад
wertigos
36 летКазахстан
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
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