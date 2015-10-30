Требуется перевести презентацию Power Point с русского на английский. Презентация готовится для клиентов и партнеров, находящихся в США, это обязательно нужно учесть при переводе. Объем текста: 5-7 слайдов, частично иллюстрированные, т.е. не сплошной текст, файл редактируемый, то ...
Перевод с английского на немецкий с сохранением форматирования
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо перевести инструкцию на немецкий
нужно сохранить форматирование и вставки русских слов из меню аппарата (нужно все также только на немецком )
файл для перевода в приложении
желающие сделать присылайте тестовый перевод-- страницы 21 и 72 на емайл (указан в профиле )
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