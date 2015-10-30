Перевод с английского на немецкий с сохранением форматирования

необходимо перевести инструкцию на немецкий

нужно сохранить форматирование и вставки русских слов из меню аппарата (нужно все также только на немецком )

файл для перевода в приложении

желающие сделать присылайте тестовый перевод-- страницы 21 и 72 на емайл (указан в профиле )