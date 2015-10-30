Перевод с английского на немецкий с сохранением форматирования

$60
ПереводыЗакрыт7 заявок175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

необходимо перевести инструкцию на немецкий 

нужно сохранить форматирование и вставки русских слов из меню аппарата  (нужно все также только на немецком )

файл для перевода в приложении 

желающие сделать присылайте тестовый перевод-- страницы 21 и 72 на емайл (указан в профиле )

8 лет назад
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад