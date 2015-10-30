Рерайт на английском

Необходимо перевести 6 страниц тендерной документации, направление нефтепеработка. Срок 1 день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переписать статью на английском.
Сократить до 12 тыс. знаков, передать основной смысл.
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/automatic-Exchange-Financial-Account-Information.pdf
Жду предложений
- Похожие заказы
- Переводы10 заявокЗакрыт8 лет назад
Перевод отдельных фраз на французский,немецкий, испанский, итальянский, болгарский,турецкий, латышский, литовский, китайский, японский, корейский, нидерландский, эстонский языки.Фразы короткие по 2-5 слов, несколько длинных.От вас сроки и цена.Переводы15 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо выполнить перевод Русский - Немецкий. Объем 2 листа A4 (~400 слов+-) Печатно - рукописный Медицинская тематика. Исходный формат jpg, ожидаемый формат - Doc, Pdf ... Спасибо.Переводы8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Есть сайт посвященный мотоциклам thebikelife.ru, мне требуется переводчик статей с английского на русский по мототематике и оформление перевода в виде поста на сайте. Статьи будут предоставляться мной. Интересует постоянное сотрудничество от 30 статей в месяц.Объем тематику ...Переводы2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Перевод статей для сайта. С русского на английский. Приблизительно 23 000 знаков с пробелами. Компания специализируется на производстве и продаже светодиодной техники (прожектора, лампы) и др.Переводы24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо перевести с русского на английский 1 страницу текста. Специальных терминов нет, публицистический стиль. Из воспоминаний Натальи Бехтеровой. От вас стоимость. Срок - до 2х днейПереводы48 заявокЗакрыт8 лет назад
- $60
необходимо перевести инструкцию на немецкий нужно сохранить форматирование и вставки русских слов из меню аппарата (нужно все также только на немецком ) файл для перевода в приложении желающие сделать присылайте тестовый перевод-- страницы 21 и 72 на емайл ...Переводы7 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется перевести презентацию Power Point с русского на английский. Презентация готовится для клиентов и партнеров, находящихся в США, это обязательно нужно учесть при переводе. Объем текста: 5-7 слайдов, частично иллюстрированные, т.е. не сплошной текст, файл редактируемый, то ...Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходим перевод 4 предложений с киргизского языка сегодня. Записи в ТК.Переводы1 заявкаЗакрыт8 лет назад