Рерайт на английском

ПереводыЗакрыт12 заявок265 просмотров
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Необходимо переписать статью на английском.

Сократить до 12 тыс. знаков, передать основной смысл.

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/automatic-Exchange-Financial-Account-Information.pdf

Жду предложений

8 лет назад
Allinchik
Алина 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад