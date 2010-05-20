Опыт переводов: 4 года
Свободное владение английским языком (в том числе разговорным), знание немецкого языка. Есть опыт перевода художественной (детской, научно-популярной) и технической литературы, в том числе инструкций, экономических текстов, медицинской литературы и публицистических статей.
Грамотность, аккуратность, исполнительность, точное соблюдение сроков, активно работающая совесть =)
Образование: Высшее (дневное отделения, факультета ИЯ. Кафедра перевода)
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работал давно, но точно помню, что неплохо.
$40
10 баллов
13 лет назад
Спасибо за перевод было приятно с вами работать
Ответный отзыв
Работал давно, ничего конкретного сказать не могу. Но и плохого не припоминается.
$70
10 баллов
14 лет назад
Работа была необычной, но мне повезло с исполнителем. Помимо того, что Юрий является отличным переводчиком, у него прекрасный талант - схватывать все на лету.
Ответный отзыв
Отличный, понимающий и терпеливый заказчик. Рекомендую =)
Переводы
3 отзыва
от $4
от 1 дня
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