Mannifred

Юрий Кульбакин Mannifred

 
36 летРоссия/Барнаул
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Опыт переводов: 4 года

Свободное владение английским языком (в том числе разговорным), знание немецкого языка. Есть опыт перевода художественной (детской, научно-популярной) и технической литературы, в том числе инструкций, экономических текстов, медицинской литературы и публицистических статей.

Грамотность, аккуратность, исполнительность, точное соблюдение сроков, активно работающая совесть =)

Образование: Высшее (дневное отделения, факультета ИЯ. Кафедра перевода)

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Отзывы заказчиков
Vladimir2373
Владимир 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Перевод и адаптация инструкции на русский язык
Быстро и качественно. Рекомендую.
Работал давно, но точно помню, что неплохо.
Ответный отзыв
Maxim_us
45 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Перевод описания генератора
Спасибо за перевод было приятно с вами работать
Работал давно, ничего конкретного сказать не могу. Но и плохого не припоминается.
Ответный отзыв
Leana
Лина 
48 летСША
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
42 отзыва
$70
10 баллов
14 лет назад
Перевод с английского
Работа была необычной, но мне повезло с исполнителем. Помимо того, что Юрий является отличным переводчиком, у него прекрасный талант - схватывать все на лету.
Отличный, понимающий и терпеливый заказчик. Рекомендую =)
Ответный отзыв
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3 отзыва
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