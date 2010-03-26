Статьи, обзоры для покера

Человек должен крутиться в мире покера и понимать, что и как работает.

Без отзывов прошу не беспокоить.

Нужно набить сайт контентом, а именно :

1.Обзоры к 12-и комнатам

-Полное описание комнаты(пример в личку), история комнаты, факты.

-Особенности комнаты(пример: одна из лучших служб поддержки)

-Плюсы/Минусы комнаты

-Как отыгрывается бонус

-Полное описание для "чайников" как регистрироваться в покер-руме через наш сайт(Текст ваш, скрины мои)

2.Статьи

-Стратегия для новичков(беспроигрышная стратегия к техасскому холдему)

-Программы, которые облегчают игру в покер + обзор самых популярных программ.

-Как играть в покер(Омаха, Техасский Холдем, Семикарточный стад, Разз)

Работа сложная, поэтому прошу отнестись к ней серьезно.

Плачу только по факту ! Скидываете мне пример своей работы и там уже смотрим, работаем или нет.

Можно переводить с зарубежных покерных сайтов, главное: ВСЕ текста должны быть АБСОЛЮТНО уникальными(SEO), без ошибок и понятны для обычного пользователя интернета(не использовать сложные слова)

Отвечу на любые вопросы в ЛС.