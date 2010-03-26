Нужен качественный рерайт 10 000. Сегодня. Исходники есть. Проверка текстов в Адвего, Антиплагиате. Уник не меньше 98%. Бюджет, к сожалению, небольшой - 0,5 центов/1000. Расчитываю на ...
Статьи, обзоры для покера
Человек должен крутиться в мире покера и понимать, что и как работает.
Без отзывов прошу не беспокоить.
Нужно набить сайт контентом, а именно :
1.Обзоры к 12-и комнатам
-Полное описание комнаты(пример в личку), история комнаты, факты.
-Особенности комнаты(пример: одна из лучших служб поддержки)
-Плюсы/Минусы комнаты
-Как отыгрывается бонус
-Полное описание для "чайников" как регистрироваться в покер-руме через наш сайт(Текст ваш, скрины мои)
2.Статьи
-Стратегия для новичков(беспроигрышная стратегия к техасскому холдему)
-Программы, которые облегчают игру в покер + обзор самых популярных программ.
-Как играть в покер(Омаха, Техасский Холдем, Семикарточный стад, Разз)
Работа сложная, поэтому прошу отнестись к ней серьезно.
Плачу только по факту ! Скидываете мне пример своей работы и там уже смотрим, работаем или нет.
Можно переводить с зарубежных покерных сайтов, главное: ВСЕ текста должны быть АБСОЛЮТНО уникальными(SEO), без ошибок и понятны для обычного пользователя интернета(не использовать сложные слова)
Отвечу на любые вопросы в ЛС.
Заявки фрилансеров
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