Нужен рерайт

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок313 просмотров

Нужен качественный рерайт 10 000. Сегодня. Исходники есть.

Проверка текстов в Адвего, Антиплагиате. Уник не меньше 98%.

Бюджет, к сожалению, небольшой - 0,5 центов/1000.

Расчитываю на начинающих, или тех, у кого есть свободное время.

15 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

White_Cat08
Юлия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Отличная работа. Все предельно грамотно и точно в срок. Спасибо.
Очень понравилось сотрудничать.Четкое ТЗ, моментальная оплата, приятное общение.Рекомендую.

Заявки фрилансеров

White_Cat08
Юлия 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
15 лет назад

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