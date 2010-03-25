Нужно создавать пресс-релизы по теме лизинг, продажа бу строительной техники, непрофильные активы банков и т.д. Цель - привлечь внимание журналистов и оставить ссылку на наш сайт lk-broker.ru. Рассматриваются 2 варианта сотрудничества 1. Пишете ...
Нужен копирайт
Нужен копирайтер.
Написание и рерайт новостей яхтенной и морской тематики.
Просьба сразу писать Вашу стоимость и отвечать только в самом проекте.
Оптимизация под поисковые системы.
Заявки фрилансеров
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