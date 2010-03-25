Нужен копирайт

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  2. Копирайтинг
Закрыт24 заявки341 просмотр

Нужен копирайтер.

Написание и рерайт новостей яхтенной и морской тематики.

Просьба сразу писать Вашу стоимость и отвечать только в самом проекте.

Оптимизация под поисковые системы.

15 лет назад
Gromoff
Егор 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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