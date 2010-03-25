Редактирование текстов

Нашей компании периодически требуется проверять тексты на наличие орфографических ошибок, да и просто логику. Бывает нужен рерайт.

В связи с чем ищем сотрудницу для непостоянной работы.

От соискательниц требуется:

- указать свои тарифы на основные услуги

- иметь icq или skype для связи

- быть вежливой

- быть на связи в дневное и вечернее время

Просьба всем отписывать в проекте, не в личку.