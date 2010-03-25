Редактирование текстов

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Закрыт32 заявки546 просмотров

Нашей компании периодически требуется проверять тексты на наличие орфографических ошибок, да и просто логику. Бывает нужен рерайт.

В связи с чем ищем сотрудницу для непостоянной работы.

От соискательниц требуется:

- указать свои тарифы на основные услуги

- иметь icq или skype для связи

- быть вежливой

- быть на связи в дневное и вечернее время

Просьба всем отписывать в проекте, не в личку.

15 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров