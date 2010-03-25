Нужны пресс-релизы еженедельно

Нужно создавать пресс-релизы по теме лизинг, продажа бу строительной техники, непрофильные активы банков и т.д. Цель - привлечь внимание журналистов и оставить ссылку на наш сайт lk-broker.ru.

Рассматриваются 2 варианта сотрудничества

1. Пишете пресс-релиз, размещаем мы сами собственными силами (5$ за 1000 знаков без пробелов)

2. Вы пишете и рассылаете пресс-релизы по своей базе самостоятельно (стоимость согласовываем).

С удовольствием рассмотрю все предложения, особенно если вы комфортно чувствуете себя в "теме".

p.s. рассматриваем бюджетные варианты, но в процессе отношения могут быть пересмотрены.