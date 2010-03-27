Приватный проект: Серажим Елена

И снова работа выполнена безукоризненно: грамотные тексты без воды, с легким, интересным и гладким слогом, 100% уникальностью и с четким соблюдением сроков выполнения работы. Кроме того, Елена очень приятна в общении. Одним словом, работать с таким человеком - одно удовольствие. Спасибо!