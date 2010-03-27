Приватный проект: Серажим Елена

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Завершен1 заявка142 просмотра

Нужна сео статья

15 лет назад
3D
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$9
1 день
И снова работа выполнена безукоризненно: грамотные тексты без воды, с легким, интересным и гладким слогом, 100% уникальностью и с четким соблюдением сроков выполнения работы. Кроме того, Елена очень приятна в общении. Одним словом, работать с таким человеком - одно удовольствие. Спасибо!
Рустам, как всегда, на высоте:) Только положительные эмоции от сотрудничества с таким заказчиком!

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
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Была
6 лет назад
15 лет назад

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