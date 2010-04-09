Статья на английском языке

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок265 просмотров

Надо написать статью на английском языке.

статья как новость.

кол-во букв примерно 1500.

время на работу 3-4 часа

15 лет назад
Anton22
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$8
1 день
Всё было сделанно быстро и качественно. молодец!
Отличный заказчик! Требования четкие, оплата своевременная. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Olga_5
Ольга 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад

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