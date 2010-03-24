Срочно необходимо разработать текст на биг борд.

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Закрыт4 заявки226 просмотров

Срочно необходимо разработать интригующий текст на биг борд.

Тематика - компьютерное обучение. Посмотреть можно о чем речь на сайте www.pc.inf.ua

Обучение компьютера для новичков, не выходя из дома, без репетиторов, автоматизированная система позволяющая обучиться компьютеру за 14 дней, можно и меньше.

Задача - продать обучение. Чтобы человек, который увидел борд сразу захотел зайти на сайт или позвонить по телефону

От Вас пожалуйста - реальные цены и сроки.

От нас - порядочность в оплате.

Ждем Ваших предложений.

15 лет назад
macpro
47 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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