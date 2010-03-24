Рерайт текста

Для развивающейся фирмы требуются услуги копирайтера/рерайтера. В идеале нужны полностью свои статьи на тему "мебель" "ремонт мебели" "реставрация мебели", и грамотно прорерайтенные новости о различных новинках в этой же сфере, а-ля - http://www.mnogomebel.ru/news и ...