Приватный конкурс для Гильмановой Натальи

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Раздел - Корпоративным клиентам

Главная статья - Арбитраж

Статьи - ориентировочные названия:

Долги

Налоги

Сделки

Договоры

Подряд

Банкротство

идеально- ссылки в статьях на другие статьи раздела (2-4)

по порядку ссылок посмотрите

http://devaka.ru/articles/literate-linking

на том же сайте- о естественном языке ссылок, встроенных в обычный текст предложения

цена- 5 за 1000

в идеале- около 2000 знаков- статья,но не менее 400 и не более 800 слов.

важно- раскрытие темы, естественный язык, интересная для читателей статья.

начните пожалуйста с 1- 2 статей

нужен именно копирайт- при приемке прогоняем через копискэйп

оплата- яндекс деньги вебмани- рубли или нал

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