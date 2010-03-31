Приватный конкурс для Гильмановой Натальи

Нужны авторы для написания адекватных толковых текстов информационного и маркетингового характера на различные темы. Оплата. копирайтинг - 1,2$ - 2$/1000 сео-рерайт/копирайтинг 1,5$ - 2$/1000 рерайт - 0,6$ - 1$/1000 ...
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Написать 7 статей для сайта
Раздел - Корпоративным клиентам
Главная статья - Арбитраж
Статьи - ориентировочные названия:
Долги
Налоги
Сделки
Договоры
Подряд
Банкротство
идеально- ссылки в статьях на другие статьи раздела (2-4)
по порядку ссылок посмотрите
http://devaka.ru/articles/literate-linking
на том же сайте- о естественном языке ссылок, встроенных в обычный текст предложения
цена- 5 за 1000
в идеале- около 2000 знаков- статья,но не менее 400 и не более 800 слов.
важно- раскрытие темы, естественный язык, интересная для читателей статья.
начните пожалуйста с 1- 2 статей
нужен именно копирайт- при приемке прогоняем через копискэйп
оплата- яндекс деньги вебмани- рубли или нал
при необходимости - оплата части вперед
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