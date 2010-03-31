Приватный конкурс для Гильмановой Натальи

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Завершен1 заявка145 просмотров

Написать 7 статей для сайта

Раздел - Корпоративным клиентам

Главная статья - Арбитраж

Статьи - ориентировочные названия:

Долги

Налоги

Сделки

Договоры

Подряд

Банкротство

идеально- ссылки в статьях на другие статьи раздела (2-4)

по порядку ссылок посмотрите

http://devaka.ru/articles/literate-linking

на том же сайте- о естественном языке ссылок, встроенных в обычный текст предложения

цена- 5 за 1000

в идеале- около 2000 знаков- статья,но не менее 400 и не более 800 слов.

важно- раскрытие темы, естественный язык, интересная для читателей статья.

начните пожалуйста с 1- 2 статей

нужен именно копирайт- при приемке прогоняем через копискэйп

оплата- яндекс деньги вебмани- рубли или нал

при необходимости - оплата части вперед

15 лет назад
diplommasha
Маша 
44 года
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

shushundra
Наталья 
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$5
7 дней
Великолепные статьи. Думаю, Брин с Пейджем отдадут мне теперь 1 место :))
Мария поставила ясную задачу, точно и вовремя оговорила все важные нюансы, всегда на связи. Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

shushundra
Наталья 
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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