Ком.предложение

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен22 заявки2200 просмотров
#1$80

Задача: написать и оформить графически коммерческое предложение, адресованное интернет-магазинам и платным интернет сервисам.

Цель: заинтересовать в подключении платежной системы Z-Payment

О Z-Payment

Z-Payment - электронная платежная система, объединяющая различные виды оплаты, такие как смс оплата, банковские переводы, оплата банковской картой и другие. Более подробная информация на www.z-payment.ru и http://ru.wikipedia.org/wiki/Z-payment

Объем: ~3000зн

15 лет назад
Narvaez
Андрей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Победитель конкурса

l-evsha
41 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
#1
Хорошо выполненная работа. Все необходимые аспекты поставленной задачи были отражены, замечания и недочеты исправлены. Надеюсь будем сотрудничать и в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

l-evsha
41 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
#1

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