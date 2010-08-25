Нужны авторы для написания адекватных толковых текстов информационного и маркетингового характера на различные темы. Оплата. копирайтинг - 1,2$ - 2$/1000 сео-рерайт/копирайтинг 1,5$ - 2$/1000 рерайт - 0,6$ - 1$/1000 ...
Ком.предложение
Задача: написать и оформить графически коммерческое предложение, адресованное интернет-магазинам и платным интернет сервисам.
Цель: заинтересовать в подключении платежной системы Z-Payment
О Z-Payment
Z-Payment - электронная платежная система, объединяющая различные виды оплаты, такие как смс оплата, банковские переводы, оплата банковской картой и другие. Более подробная информация на www.z-payment.ru и http://ru.wikipedia.org/wiki/Z-payment
Объем: ~3000зн
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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