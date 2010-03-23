Наполнение сайта статьями и новостями.

Необходимо наполнение ресурса новостями и статьями по тематикам Здоровье/Финансы/Образование.

Источники информации ищете сами. Это может быть хороший рерайт, перевод с других языков, копирайт и т.д. Минимальный объем одной статьи/новости - 1000 символов.

В каждой статье должна быть хотя бы одна тематическая картинка.

Текст должен быть уникальным (проверка различными программами и сервисами) и без грамматических ошибок.

Также в вашу задачу будет входить публикация ваших статей на сайте через популярную систему управления контентом (CMS). С этим в первое время могу помочь.

Оплата - 0.7$ за 1 статью или новость. Работы достаточно много, поэтому ваш заработок зависит только от ваших способностей и трудолюбия. Если работа будет выполняться хорошо и качественно, оплата может быть пересмотрена.

Пожалуйста, отписывайтесь об опыте аналогичной работы.