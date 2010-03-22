Рерайт ~20 статей женской тематики

Переписать другими словами (не разбавление текста словами, а именно переписать своими словами.) и включить новые ключевые слова (их на каждую статью я вам дам)

Проверять уникальность буду с помощью advego plagiatus уникальность не ниже 93%

Оплата 0.7$ за 1000 знаков без пробелов.

Для начала даю 2 статьи вы пишите и если всё устраивает, то продолжаем сотрудничество (статей будет много) а если нет, то расстаёмся.