Бюджет предполагает написание текстов - объем около 300 тысяч симв. Тематики разные. Сроки предполагают выполнение около 10-15 к в день (но это цифра не константа). Большая часть текстов - под ключи разной степени ...
Рерайт ~20 статей женской тематики
Переписать другими словами (не разбавление текста словами, а именно переписать своими словами.) и включить новые ключевые слова (их на каждую статью я вам дам)
Проверять уникальность буду с помощью advego plagiatus уникальность не ниже 93%
Оплата 0.7$ за 1000 знаков без пробелов.
Для начала даю 2 статьи вы пишите и если всё устраивает, то продолжаем сотрудничество (статей будет много) а если нет, то расстаёмся.
Заявки фрилансеров
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