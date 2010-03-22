Характер работы - наполнение сайта. Нужны обзоры и статьи об архиваторах: WinRAR, WinZip, 7zip, IZArc, Universal Extractor, PeaZip, TUGZip и др. Размер статей 3-4К Пишите ваши предложения стоимости
Приватно для Пелых Владислава
Нужен
1) рерайт 7 тыс. знаков тематики.
2) рерайт 4 тыс. знаков + последующая шаблонизация
тема: "Отдых в Египте".
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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