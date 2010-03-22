Приватно для Пелых Владислава

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка101 просмотр

Нужен

1) рерайт 7 тыс. знаков тематики.

2) рерайт 4 тыс. знаков + последующая шаблонизация

тема: "Отдых в Египте".

15 лет назад
feost
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад
$93
3 дня
Качество, а главное, скорость работы - на безумно высоком уровне! Очень доволен работой с Владом и рекомендую как одного из лучших специалистов на вебленсере! Хороших заказчиков, Владислав!
Приятно сотрудничать. Как всегда - все отлично. Будем дальше работать. С ув., Владислав

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание анкоров для сайтов

    Требуется написание тематических текстов для сайтов: по тематикам бытовая техника мобильные телефоны косметология туризм/путешествия 30 предложений на 1 сайт Принимаются только опытные копирайтеры!

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Статья обзор про спутниковые карты

    Статья обзор про сайт mapsshop ру или про спутниковые карты Не мнее 1000 знаков без пробелов В тексте обязательно должно встретиться словосочетание спутниковые карты в середине текста Уникальность не менее 95% ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написать биографию в прикольном стиле

    $10

    Добрый день! Нужно написать несколько небольших текстов для сайта. В стиле "Дани Шеповалова" (кто помнит такого, кто не помнит - подскажу). Основной текст - биография (на главную страницу) В 15-20 предложениях. Дальше посмотрим еще что ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Описание товаров для магазина одежды на английском

    Требуется SEO-копирайтер для написания уникальных описаний товаров. По каждому товару есть параметры, фото и описание. Надо: для каждого товара написать уникальное описание, название, тайтл и деск. Длина самого описания - 300 ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт стоматологических терминов

    Пример термина: БРУКСИЗМ (brucsismus) Непроизвольный скрежет или хруст зубов ночью. При возникновении подобного в течение дня, говорят обруксомании. ссылку на сайт с терминами предоставлю после договоренности о работе. ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать текст "О компании"

    Нужно написать два текста о компании занимающейся созданием и продвижением сайтов. На главную страницу сайта примерно 500-700 символов. Расширенный вариант примерно 1500-2000, оптимизированный под ключи. Текст должен быть коротким, лаконичным, полностью отражающим суть и ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Рерайт технических текстов

    Нужен рерайт новостей и статей технической тематики - системы видеонаблюдения, видеокамеры и так далее. возможно постоянное сотрудничество в дальнейшем. отдам предпочтение исполнителю с портфолио, в котором содержатся примеры подобных работ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад