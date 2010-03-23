Цикл статей "Интересное о пицце"

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен33 заявки404 просмотра

Необходимо написать 15 коротких статей на тему пиццы.

Объемы и подробности при выборе кандидата.

15 лет назад
MaCruS
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Мария справилась с задачей великолепно. Заметки получились действительно интересными
Задание поставлено было четко. ясно и без лишней информации. Оплата произведена согласно договоренности. Александр, спасибо за сотрудничество! Надеюсь на перспективные отношения!

Заявки фрилансеров

MariyaUA
Мария 
44 года
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад

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