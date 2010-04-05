Качественный сео-копирайт

Темы: поиск видео, поисковик фильмов, видеосъёмка, психология семейной жизни, поисковик работы.

цена: 3$-1000зн на 1стр. 2,5$-1000зн на другие стр. 2$-1000зн на рерайт

техзадание: будет дана тема и ключевые фразы, нужно распределить ключ фразы по тексту, текст должен быть уникальным и изобиловать кроме ключевых фраз - набором дополнительных слов (список прилагается).

дополнительно: техзадание предполагает расстановку текста прямо в код страницы (за доп. плату 0.5$ - страница), поэтому требуется небольшое знание html кода.

Просьба не отвечать на этот проект фрилансерам, которые в сервисе weblancer.net менее полугода или не имеют ни одного положительного отзыва.