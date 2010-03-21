Написать отзывы

Добрый день.

Требуется написания тематических отзывов об автошколах.

Информация об автошколах есть на сайте, так и в интернете.

Отзыв должен быть, примерно из пятьсот символов без пробелов.

Отзыв должен быть качественный и уникальный, и максимально расширенный.

Отзывы к большинстве автошкол есть уже на альтернативных ресурсах, можно будет опираться на них при написание.

Работы нормально + перспектива работы над другими проектами.

В личку не писать, сразу же игнор.