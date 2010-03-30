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10 статей о рекламе
Нужны статьи про различные виды рекламы.
В первую очередь, статьи для тех, кто знает виды рекламы, а не для тех, кто хочет искать информацию в инете.
Все статьи должны иметь одинаковую структуру, в полной степени описывать конкретный вид (средство) рекламы.
Например, статья на тему "наружная реклама": "вывеска" или "Напольная информационная система" должна быть следующего вида:
Структура страницы:
1. Описание рекламного средства
2. Назначение рекламного средства
3. Способ оформления
4. Конструкционное описание рекламного средства
5. Варианты оснащения рекламного средства
6. Изображения (очень желательно)
Примерно также и все виды.
Статья должна быть 2-3к без пробелов, четко объяснять каждый вид рекламы, должны быть примеры 4 картинок вида с западных сайтов, т.е. не из России, ну или рисованные. Более конкретные средства дам в виде списка.
Указывайте цену, раздел и кол-во статей, которые сможете грамотно описать.
Уникальность обязательна!!! Проверка будет.
Не нужны статьи, которые будут просто содержать собранную ото всюду информацию или много лишней для увеличения знаков. Все должно быть в меру (ни больше, ни меньше), как для учебника.
Для пробы закажу одну статью. Оплата происходит после проверки на качество и уникальность.
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