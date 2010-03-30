10 статей о рекламе

Нужны статьи про различные виды рекламы.

В первую очередь, статьи для тех, кто знает виды рекламы, а не для тех, кто хочет искать информацию в инете.

Все статьи должны иметь одинаковую структуру, в полной степени описывать конкретный вид (средство) рекламы.

Например, статья на тему "наружная реклама": "вывеска" или "Напольная информационная система" должна быть следующего вида:

Структура страницы:

1. Описание рекламного средства

2. Назначение рекламного средства

3. Способ оформления

4. Конструкционное описание рекламного средства

5. Варианты оснащения рекламного средства

6. Изображения (очень желательно)

Примерно также и все виды.

Статья должна быть 2-3к без пробелов, четко объяснять каждый вид рекламы, должны быть примеры 4 картинок вида с западных сайтов, т.е. не из России, ну или рисованные. Более конкретные средства дам в виде списка.

Указывайте цену, раздел и кол-во статей, которые сможете грамотно описать.

Уникальность обязательна!!! Проверка будет.

Не нужны статьи, которые будут просто содержать собранную ото всюду информацию или много лишней для увеличения знаков. Все должно быть в меру (ни больше, ни меньше), как для учебника.

Для пробы закажу одну статью. Оплата происходит после проверки на качество и уникальность.