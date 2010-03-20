Написание Технического Задания для социальной сети

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Закрыт3 заявки282 просмотра

Требуется помощь в написании тезнического задания для создания сайта социальная сеть

Надо грамотно снять информацию с меня как с непосредственного заказчика

Как оказалось, это не так просто, требуется опыт в написании ТЗ

потому что некоторые моменты могут обнаружится спустя, к примеру, через полгода работы движка

что вдруг выяснится нечто, чего изначально никто не мог знать и предусмотреть

а программист скажет, что "этого в ТЗ не было"

некоторое подобие ТЗ уже есть, но, я так понимаю, это только его начало

15 лет назад
vovka-drug
Владимир 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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