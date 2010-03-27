Статьи

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Завершен47 заявок732 просмотра

Для продвижения сайтов статьями нужны статьи: грамотное описание, предназначение, преимущества("")..., наличие ключивеков, вообщем статьи должны быть завлекательными.

Примерно по 3000 знаков.

Укажите пожалуйста цену за 1. Сайтов 6.

Нужно для каждого по 2, суть одна и та-же, но они должны быть абсолютно разными.

15 лет назад
kamris2004
Михаил 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
36 отзывов

Выбранный исполнитель

rimljnin
Игорь 
71 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Получил шикарные статьи, даже лучше, чем я планировал, очень доволен. +++
Проиятно работать с заказчиком! Рекомендую всем, хотя и сам не против продолжить сотрудничество! С большим уважением, Левин Игорь Аркадьевич.

Заявки фрилансеров

rimljnin
Игорь 
71 год
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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