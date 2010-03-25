Написать статью о детском сколиозе

Нужно написать статью о лечении сколиоза у детей (от 5-7 до 14-16 лет).Объем: ~3000 знаков.

В статье осветить след. моменты:

- симптомы и диагностика

- характерное течение болезни

- классические методы лечения

Требования к копирайтерам:

- мед. образование или опыт написания текстов по медицине

Требования к статье:

- хороший русский для широкого круга читателей

- никакой воды! Никаких вводных абзацев и предложений, никаких глубоких мыслей о судьбах мира - только информация по теме.

- основную идею сформулировать в первом абзаце, так чтобы его можно было почти без изменений взять для аннотации

- ключевая фраза: "сколиоз у детей"; часто повторять ее не нужно, текст должен быть естественным, использовать синонимы (детский сколиоз, сколиотическая болезнь, искривление позвоночника, деформации позвоночника и т.д.)

- и последнее: нельзя брать информацию с самодеятельных и грубо коммерческих сайтов, т.к. в основном они дают непроверенные и часто не соответствующие действительности факты