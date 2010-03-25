Написать статью о детском сколиозе

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Завершен16 заявок361 просмотр

Нужно написать статью о лечении сколиоза у детей (от 5-7 до 14-16 лет).Объем: ~3000 знаков.

В статье осветить след. моменты:

- симптомы и диагностика

- характерное течение болезни

- классические методы лечения

Требования к копирайтерам:

- мед. образование или опыт написания текстов по медицине

Требования к статье:

- хороший русский для широкого круга читателей

- никакой воды! Никаких вводных абзацев и предложений, никаких глубоких мыслей о судьбах мира - только информация по теме.

- основную идею сформулировать в первом абзаце, так чтобы его можно было почти без изменений взять для аннотации

- ключевая фраза: "сколиоз у детей"; часто повторять ее не нужно, текст должен быть естественным, использовать синонимы (детский сколиоз, сколиотическая болезнь, искривление позвоночника, деформации позвоночника и т.д.)

- и последнее: нельзя брать информацию с самодеятельных и грубо коммерческих сайтов, т.к. в основном они дают непроверенные и часто не соответствующие действительности факты

15 лет назад
os55
Олег 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
15 лет назад
$10
2 дня
Написано хорошим языком, по заданной теме, быстро и качественно.
Очень хороший заказчик. Задание четкое, оплата мгновенная. Мои наилучшие пожелания и рекомендации. Спасибо.
danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$3
2 дня
Статья на медицинскую тему написана со знанием дела, ясным и точным языком, с учетом всех моих требований.
Очень лаконичное и в то же время исчерпывающее ТЗ, интересное задание. Желаю себе побольше таких заказчиков. А Вам, Олег, спасибо и удачи!

Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
15 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг
danda
Юлия 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад

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