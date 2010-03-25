Требуются ответственные люди для ведения переписки. Необходимо иметь свободное время. чтобы заниматься этой работой (не меньше 3 часов в день). Наличие ICQ обязательно. Также необходимо обладать эрудицей, чтобы быть в состоянии вести переписку по разным ...
Написать статью о детском сколиозе
Нужно написать статью о лечении сколиоза у детей (от 5-7 до 14-16 лет).Объем: ~3000 знаков.
В статье осветить след. моменты:
- симптомы и диагностика
- характерное течение болезни
- классические методы лечения
Требования к копирайтерам:
- мед. образование или опыт написания текстов по медицине
Требования к статье:
- хороший русский для широкого круга читателей
- никакой воды! Никаких вводных абзацев и предложений, никаких глубоких мыслей о судьбах мира - только информация по теме.
- основную идею сформулировать в первом абзаце, так чтобы его можно было почти без изменений взять для аннотации
- ключевая фраза: "сколиоз у детей"; часто повторять ее не нужно, текст должен быть естественным, использовать синонимы (детский сколиоз, сколиотическая болезнь, искривление позвоночника, деформации позвоночника и т.д.)
- и последнее: нельзя брать информацию с самодеятельных и грубо коммерческих сайтов, т.к. в основном они дают непроверенные и часто не соответствующие действительности факты
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