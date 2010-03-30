Рерайт статей

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Завершен6 заявок426 просмотров

Есть 6 статей, нужно сделать для них по 20 рерайтов с сохранением набора и количества ключевиков.

Рерайты делаем программкой (например Article Clone Easy ) рабочий проект-файлик прикладываем к сгенеренным статьям.

С предложениями в личку...

15 лет назад
sertulik
Серафим 
44 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

-proff-
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

-proff-
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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