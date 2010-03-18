Нужно написать 10 статей, тема - деловые услуги. В случае удачного сотрудничества в дальнейшем потребуется продолжить написание и публикацию страниц на сайт. Сайт работает на Wordpress.
Ежедневный рерайт новостей
Требуется ежедневно, кроме праздников и выходных искать 3 новости по тематике газоснабжения и газификации, без происшествий, объемом примерно тысяча-полторы знаков без пробелов - 1 новость. Делать рерайт, и присылать мне на e-mail по 3 новости ежедневно, в формате txt, в следующем виде:
Заголовок 1
Текст 1
По материалам news.ru(не ссылка, просто текстом)
Заголовок 2
Текст 2
По материалам news.ru(не ссылка, просто текстом)
Заголовок 3
Текст 3
По материалам news.ru(не ссылка, просто текстом)
Оплата 1,5 доллара за 1000 знаков рерайта без пробелов, Вы считаете знаки в конце месяца присылаете отчет. Плачу WMR, WMZ, Я.Деньги. по Вашему выбору.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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