Ежедневный рерайт новостей

Требуется ежедневно, кроме праздников и выходных искать 3 новости по тематике газоснабжения и газификации, без происшествий, объемом примерно тысяча-полторы знаков без пробелов - 1 новость. Делать рерайт, и присылать мне на e-mail по 3 новости ежедневно, в формате txt, в следующем виде:

Заголовок 1

Текст 1

По материалам news.ru(не ссылка, просто текстом)

Заголовок 2

Текст 2

По материалам news.ru(не ссылка, просто текстом)

Заголовок 3

Текст 3

По материалам news.ru(не ссылка, просто текстом)

Оплата 1,5 доллара за 1000 знаков рерайта без пробелов, Вы считаете знаки в конце месяца присылаете отчет. Плачу WMR, WMZ, Я.Деньги. по Вашему выбору.