Нужно писать или делать перевод статей о работе расширений Joomla. Пример статьи http://joomla-school.com/ustanovka/47-ustanovka-joomly-na-hosting-c-pomoschyu-instalyatora.html Стоимость статьи до 10$ независимо от количества символов. Скриншоты - ваши. Без знания Joomla прошу не беспокоить
Статьи для клиники
Есть задача - наполнение сайта сети клиник качественным контентом. Нужны тексты по широкому спектру направлений.
Качество текстов должно быть хорошее - средне-"школьное" не устраивает. Нужен, как минимум, человек, разбирающийся в теме (возможно, медик или студент-медик).
Работа - глубокий рерайт-компиляция текстов (нужен человек в теме).
Готовы платить порядка 2.5 wmz за тысячу знаков за приемлемый вариант, на 1 wmz больше - за действительно хороший.
Заказ довольно большой - порядка 90 текстов. Будете быстро и качественно работать - можете взять весь.
Предпочтения тем, кто готов обеспечить:
1) Качество работы
2) Хотя бы 5 текстов в день
3) Знает медицинскую тему
Присылайте предложение по ценам c примерами работ сюда - я напишу понравившимся кандидатам.
Заявки фрилансеров
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