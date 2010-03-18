Статьи для клиники

Есть задача - наполнение сайта сети клиник качественным контентом. Нужны тексты по широкому спектру направлений.

Качество текстов должно быть хорошее - средне-"школьное" не устраивает. Нужен, как минимум, человек, разбирающийся в теме (возможно, медик или студент-медик).

Работа - глубокий рерайт-компиляция текстов (нужен человек в теме).

Готовы платить порядка 2.5 wmz за тысячу знаков за приемлемый вариант, на 1 wmz больше - за действительно хороший.

Заказ довольно большой - порядка 90 текстов. Будете быстро и качественно работать - можете взять весь.

Предпочтения тем, кто готов обеспечить:

1) Качество работы

2) Хотя бы 5 текстов в день

3) Знает медицинскую тему

Присылайте предложение по ценам c примерами работ сюда - я напишу понравившимся кандидатам.