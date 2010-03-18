Необходимо создать полностью текстовый контент для продающего сайта. Сайт посвящен бизнес тренеру. Проведению тренингов личных и корпоративных. Цель задания: Текстом презентация работы тренера- красиво преподнести стиль его работы. ...
Нужны обзор-критика новых мобильных телефонов
Для нового сайт-проекта нужны обзоры в которых описываются недостатки
телефонов. Предпочтение к телефонам 2009-10 года выпуска.
Также нужны статьи о телефонах будущего.
Оплата за обзор 20$
Заявки фрилансеров
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