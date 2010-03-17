Необходимо создать полностью текстовый контент для продающего сайта. Сайт посвящен бизнес тренеру. Проведению тренингов личных и корпоративных. Цель задания: Текстом презентация работы тренера- красиво преподнести стиль его работы. ...
Нужна статья на тему тизерная сеть
Нужно написать статью на тему "тизерная сеть" ориентированную на вебмастеров.
Статья должна раскрыть плюсы системы. ссылку дам. Нужно где-то 1000-1500 символов.
Интересует стоимость 1 статьи и рерайт до 20 статей. указывайте сроки.
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