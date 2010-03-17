Рерайт брошюры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт28 заявок420 просмотров

Нужен рерайт руководства для продаж. Черновик разместить не могу в связи с большим "весом" (11 мегабайт). Исходник состоит из отсканированых изображений. Общее количество текста приблизительно 3-4 странички печатного текста.

Исходники в порезанном виде могу отправить на эл.почту

Предварительно стоимость рерайта 150 - 200 грн.

Жду предложений

15 лет назад
Deceuninck
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$1
1 день

Заявки фрилансеров

Lucky_1988
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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