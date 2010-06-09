Нужны технические статьи

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Завершен35 заявок509 просмотров

Необходимы технические статьи, тематика Лакокрасочные материалы, описания , характеристики,

необходимо в текстах ставить ссылки на подобные материалы с сайта.

планируется около 100т знаков

от вас цена , желательно портфолио(технические тексты)

15 лет назад
diesel111
Иван 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Victorian_Lady
40 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель, с двух слов приняла ТЗ, проявила креативность, работа прошла в "автономном режиме", т.е был показан результат, коим остался более чем доволен! еще раз Спасибо!
Всегда приятно работать с человеком, который ставит перед исполнителем четкое условие, переводит предоплату и вовремя оплачивает все. Советую сотрудничать с Иваном и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Victorian_Lady
40 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад