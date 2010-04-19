Требуется рерайт для двух сайтов про автомобили

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен30 заявок474 просмотра

Есть два сайта автомобильной тематики, каждый сайт рассказывает про определенную автомобильную марку. Нужно добавлять на каждый сайт автомобильные новости.

Новости есть двух типов: про конкретную автомобильную марку и просто авто новости общей тематики. Отличия в способе добавления новостей никаких, просто каждый тип новости выводится в отдельный список.

Источники новостей я укажу, нужно будет только проводить глубокий рерайт каждой новости и публиковать ее на моем сайте.

Требование к рерайту:

1. объем минимум 1К знаков без пробелов (можно и больше)

2. очень желательна картинка к новости

3. результат рерайта должен проходить проверку на уникальность такими программами как DCFinder и Advego Plagiatus (минимум 75% уникальности)

За месяц надо добавить 100 новостей на каждый сайт, т.е. каждый день нужно добавлять по 3-4 новости на каждый сайт.

За каждую статью, удовлетворяющую всем требованиям, я плачу 1WMZ, т.е. за месяц работы по каждому сайту должно получиться по 100WMZ, всего 200WMZ за оба сайта.

По результатам работы через месяц я приму решение о целесообразности дальнейшей работы. Я сам очень надеюсь, что результат будет положительным. В этом случае количество таких сайтов увеличится и можно будет уже говорить о постоянной работе. Так что результат этого "эксперимента" всецело зависит от качества вашей работы.

Работа на 1 месяц, оплата 200WMZ, требуется пока что один человек с опытом подобной работы.

15 лет назад
OZware
Андрей 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
15 лет назад
$200
30 дней
Очень доволен работой. Марина показала себя как настоящий профессионал. Буду и дальше с ней сотрудничать.
Я очень довольна сотрудничеством. Андрей всегда на связи, своевременно отвечает на все вопросы, с уважением относится к моей работе. Своевременно оплачивает проекты. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
15 лет назад