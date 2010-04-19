Требуется рерайт для двух сайтов про автомобили

Есть два сайта автомобильной тематики, каждый сайт рассказывает про определенную автомобильную марку. Нужно добавлять на каждый сайт автомобильные новости.

Новости есть двух типов: про конкретную автомобильную марку и просто авто новости общей тематики. Отличия в способе добавления новостей никаких, просто каждый тип новости выводится в отдельный список.

Источники новостей я укажу, нужно будет только проводить глубокий рерайт каждой новости и публиковать ее на моем сайте.

Требование к рерайту:

1. объем минимум 1К знаков без пробелов (можно и больше)

2. очень желательна картинка к новости

3. результат рерайта должен проходить проверку на уникальность такими программами как DCFinder и Advego Plagiatus (минимум 75% уникальности)

За месяц надо добавить 100 новостей на каждый сайт, т.е. каждый день нужно добавлять по 3-4 новости на каждый сайт.

За каждую статью, удовлетворяющую всем требованиям, я плачу 1WMZ, т.е. за месяц работы по каждому сайту должно получиться по 100WMZ, всего 200WMZ за оба сайта.

По результатам работы через месяц я приму решение о целесообразности дальнейшей работы. Я сам очень надеюсь, что результат будет положительным. В этом случае количество таких сайтов увеличится и можно будет уже говорить о постоянной работе. Так что результат этого "эксперимента" всецело зависит от качества вашей работы.

Работа на 1 месяц, оплата 200WMZ, требуется пока что один человек с опытом подобной работы.