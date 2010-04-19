1) Написать текст о совпадении рекламного ролика Oriflame с Плющенко и Wow. 2) Подготовить формулы к размножению. 3) В скобках {|||} не должны исползоваться пробелы рядом со спец. символами.
Требуется рерайт для двух сайтов про автомобили
Есть два сайта автомобильной тематики, каждый сайт рассказывает про определенную автомобильную марку. Нужно добавлять на каждый сайт автомобильные новости.
Новости есть двух типов: про конкретную автомобильную марку и просто авто новости общей тематики. Отличия в способе добавления новостей никаких, просто каждый тип новости выводится в отдельный список.
Источники новостей я укажу, нужно будет только проводить глубокий рерайт каждой новости и публиковать ее на моем сайте.
Требование к рерайту:
1. объем минимум 1К знаков без пробелов (можно и больше)
2. очень желательна картинка к новости
3. результат рерайта должен проходить проверку на уникальность такими программами как DCFinder и Advego Plagiatus (минимум 75% уникальности)
За месяц надо добавить 100 новостей на каждый сайт, т.е. каждый день нужно добавлять по 3-4 новости на каждый сайт.
За каждую статью, удовлетворяющую всем требованиям, я плачу 1WMZ, т.е. за месяц работы по каждому сайту должно получиться по 100WMZ, всего 200WMZ за оба сайта.
По результатам работы через месяц я приму решение о целесообразности дальнейшей работы. Я сам очень надеюсь, что результат будет положительным. В этом случае количество таких сайтов увеличится и можно будет уже говорить о постоянной работе. Так что результат этого "эксперимента" всецело зависит от качества вашей работы.
Работа на 1 месяц, оплата 200WMZ, требуется пока что один человек с опытом подобной работы.
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