2-3 статьи о бижутерии

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок206 просмотров

Нужно 2-3 статьи о бижутерии (тенденции весны 2010, как и что выбрать, какого качества и производства бывает и т.д.) Размер 2-3тыс знаков на статью.

Цель статей - заинтересовать пользователей информацией, размещенной на сайте, побудить к покупке бижутерии. На сайте представлена бижутерия Swarovski. Стиль статей - стиль глянцевых женских журналов, чтобы читалось легко и интересно. Конкретные темы выбираете сами.

Пишите ваши предложения с ценой за 1тыс без пробелов и двумя темами статей в личку.

15 лет назад
Argo_com
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

Yailonka
Илона 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
Очень понравился самостоятельный подход к выполнению задания
Очень рада была с Вами сотрудничать! Четкое задание! Своевременная оплата! Приятное общение! Обращайтесь ещё,) Буду очень ждать:)
Antrey
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Антон быстро и качественно справился с задание. Я доволен.
Прекрасный заказчик, понятное ТЗ, объективная оплата и приемлемые сроки.

Заявки фрилансеров

Yailonka
Илона 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
Antrey
Антон 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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