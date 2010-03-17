Нужно 2-3 статьи о бижутерии (тенденции весны 2010, как и что выбрать, какого качества и производства бывает и т.д.) Размер 2-3тыс знаков на статью.

Цель статей - заинтересовать пользователей информацией, размещенной на сайте, побудить к покупке бижутерии. На сайте представлена бижутерия Swarovski. Стиль статей - стиль глянцевых женских журналов, чтобы читалось легко и интересно. Конкретные темы выбираете сами.

Пишите ваши предложения с ценой за 1тыс без пробелов и двумя темами статей в личку.