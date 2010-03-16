Развить тему форума

Нужна продающая, цепляющая клиентов, вызывающая желание позвонить статья на сайт. Статья на 3 - 4 тыс. символов. Общая тематика телекоммуникации, организация связи. Тезисы предоставлю после ознакомления с примерами работ. ...
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Необходимо написать 5 до 10 постов в жатые сроки.
Требования:
Понимание рынка транспортных услуг.
Понимание что такое логистика экспедирование.
цена по договоренности
Заявки принимаются только от граждан РФ
Заявки фрилансеров
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