Развить тему форума

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Закрыт1 заявка173 просмотра

Необходимо написать 5 до 10 постов в жатые сроки.

Требования:

Понимание рынка транспортных услуг.

Понимание что такое логистика экспедирование.

цена по договоренности

Заявки принимаются только от граждан РФ

15 лет назад
IvanMiroshin
Иван 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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