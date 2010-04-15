Есть база названий авто на английском Нужно создать базу названий на русском Например Citroen Grand C4 Picasso - Ситроент Гранд С4 Пикассо Citroen Jumper - Ситроен Джампер Citroen Jumpo - ...
Придумать название домена
Придумать название домена для Донецкого Интернет магазина бытовой техники.
Требования:
1. Яркое, запоминающееся слово
3. Количество символов до 7
2. Свободное в зоне com.ua и .ua. На данный момент сайт будет в первой зоне, далее марка будет регистрироваться и переходить в зону .ua
3. Легкость написания, в том числе для людей не знающий английский
4. Отсутствие вариантов написания некоторых символов названия. Например k можно написать как ck и как c, или тот же «тех» можно написать как tech, teh или tex – опять же для людей не знающих английский
5. Привязка к месту тоже не подходит, типа приставки Don
6. Приставки star, shop, stor, top, lux не приветствуются
7. Без пробелов, знаков подчеркиваний и тире. И ЦИФР!
8. Ассоциации с техникой не обязательны
Главные товары продаваемые магазином - это кондиционеры, встраиваемая техника и телевизоры.
Помните главное не количество, а качество! Как только название будет утверждено, победитель получает оплату!
Заранее благодарна всем участникам конкурса :)
Победитель конкурса
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