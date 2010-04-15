Придумать название домена

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен115 заявок4008 просмотров
#1$30

Придумать название домена для Донецкого Интернет магазина бытовой техники.

Требования:

1. Яркое, запоминающееся слово

3. Количество символов до 7

2. Свободное в зоне com.ua и .ua. На данный момент сайт будет в первой зоне, далее марка будет регистрироваться и переходить в зону .ua

3. Легкость написания, в том числе для людей не знающий английский

4. Отсутствие вариантов написания некоторых символов названия. Например k можно написать как ck и как c, или тот же «тех» можно написать как tech, teh или tex – опять же для людей не знающих английский

5. Привязка к месту тоже не подходит, типа приставки Don

6. Приставки star, shop, stor, top, lux не приветствуются

7. Без пробелов, знаков подчеркиваний и тире. И ЦИФР!

8. Ассоциации с техникой не обязательны

Главные товары продаваемые магазином - это кондиционеры, встраиваемая техника и телевизоры.

Помните главное не количество, а качество! Как только название будет утверждено, победитель получает оплату!

Заранее благодарна всем участникам конкурса :)

15 лет назад
Waleriya
36 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Победитель конкурса

I_Am_From_Mars
Хеленна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
#1
Елена прекрасный исполнитель! Наилучшие пожелания от меня!!!
Интересный проект и отличный заказчик! Всем советую сотрудничать с Валерией. ))))))

Заявки фрилансеров

I_Am_From_Mars
Хеленна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 лет назад
#1

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