# 1 — $ 30

Придумать название домена для Донецкого Интернет магазина бытовой техники.

Требования:

1. Яркое, запоминающееся слово

3. Количество символов до 7

2. Свободное в зоне com.ua и .ua. На данный момент сайт будет в первой зоне, далее марка будет регистрироваться и переходить в зону .ua

3. Легкость написания, в том числе для людей не знающий английский

4. Отсутствие вариантов написания некоторых символов названия. Например k можно написать как ck и как c, или тот же «тех» можно написать как tech, teh или tex – опять же для людей не знающих английский

5. Привязка к месту тоже не подходит, типа приставки Don

6. Приставки star, shop, stor, top, lux не приветствуются

7. Без пробелов, знаков подчеркиваний и тире. И ЦИФР!

8. Ассоциации с техникой не обязательны

Главные товары продаваемые магазином - это кондиционеры, встраиваемая техника и телевизоры.

Помните главное не количество, а качество! Как только название будет утверждено, победитель получает оплату!

Заранее благодарна всем участникам конкурса :)