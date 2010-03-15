Написание статей

Необходимы статьи. Темы разные. Желательно близкие к теме ремонта, но не принципиально. Одна статья порядка 2200 знаков.

Написание, рерайт, сканирование роли не играет. Необходимое условие: в статьях должны быть органично вписаны ключевые слова- "перепланировка" "согласование перепланировки" "перепланировка квартир" "порядок перепланировки" и другие которые будут предоставлены.

Критерием качества статьи является прохождение модерации в Миралинкс. Сотрудничество постоянное, для начала нужно 100 статей.

Ваши цены за статью.