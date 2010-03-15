Продать онлайн сервис

Есть идея онлайн сервиса.

Сервис очень серьезный и расчитан на сша.

Сервисом заинтересовалась одна из крупных американских компаний.

Но на данный момент ничего нет: ни дизайна, ни разработки. Всё в

процессе.

То есть сейчас нужно сделать им некую презентацию сервиса, который будет

и презентацию именно, когда они будут выступать со стороны

потребителя.

т.е. требуется ПРОДАТЬ им сервис.

нужно подать им суть сервиса и продать им его как потребителям

для того чтобы вы смогли продать сервис, я готов вам в помощь дать дизайнера,

а также предоставить свой креатив если потребуется и знания и навыки коллег,

чтобы совершить мозговой штурм если потребуется (можно попробовать сделать как статью так и небольшую презентацию, дизайнер нужен для создания онлайн презентации)

Крайне нужно написать сильно-сильно продающую статью.

Да, чтобы была понятна о чем идет речь - я разумеется вышлю описание

проекта и основных модулей с некоторыми разделами из ТЗ. Работа очень

серьезная и она нам очень нужна. Готовы платить серьезные суммы, жду

ответ.