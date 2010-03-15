Продать онлайн сервис

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок237 просмотров

Есть идея онлайн сервиса.

Сервис очень серьезный и расчитан на сша.

Сервисом заинтересовалась одна из крупных американских компаний.

Но на данный момент ничего нет: ни дизайна, ни разработки. Всё в

процессе.

То есть сейчас нужно сделать им некую презентацию сервиса, который будет

и презентацию именно, когда они будут выступать со стороны

потребителя.

т.е. требуется ПРОДАТЬ им сервис.

нужно подать им суть сервиса и продать им его как потребителям

для того чтобы вы смогли продать сервис, я готов вам в помощь дать дизайнера,

а также предоставить свой креатив если потребуется и знания и навыки коллег,

чтобы совершить мозговой штурм если потребуется (можно попробовать сделать как статью так и небольшую презентацию, дизайнер нужен для создания онлайн презентации)

Крайне нужно написать сильно-сильно продающую статью.

Да, чтобы была понятна о чем идет речь - я разумеется вышлю описание

проекта и основных модулей с некоторыми разделами из ТЗ. Работа очень

серьезная и она нам очень нужна. Готовы платить серьезные суммы, жду

ответ.

15 лет назад
siteprojects
Михаил 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание новостей/заметок.

    Требуется периодически писать на сайт небольшие новости ( заметки ), по тематике ремонта стиральных машин. Можно новости в связи с праздниками, можно рерайт/копирайт новостей с других тематических сайтов. Оплата договорная.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание статей

    Необходимо написать 6 интересных статей об отдыхе в определенной стране, таких как: Греция, Хорватия, Тунис, Индия, Бельгия, Болгария. В предложении хотелось бы увидеть : Сроки , стоимость, примеры аналогичных работ.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание контента

    Контент для сайта, тематика - беспроводное оборудование, GSM. Тексты не сложные технически, скорее общего назначения. Не рерайт, а свое - зорошо читающееся и для людей.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Наполнение сайта

    Требуется наполнение спортивного сайта по 2-м рубриками: Новости и Статьи. Требуется поиск информации, ручной рерайт и размещение на сайте CMS Joomla. 3-5 статьи/новости в день - 5 дней, т.е. 12 новостей/статей в неделю. Работа с ...

    Joomla
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Приватный проект для Овсянникова Елена (Wellwrite)

    $6

    Задача: Написать рекламный обзор торрент клиента, в статье не нужно писать поверхностные слова, так сказать лить воду, это совершенно не нужно, обзор должен быть емким и лаконичным. Писать в тексте поверхностные вещи тоже не следует, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Добавление статей и новостей

    Необходимо размещать статьи и новости, написанные собственноручно или добавленные с других ресурсов Подробные условия сотрудничества и оплаты смотрите http://newsdesk.com.ua/Faq

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад