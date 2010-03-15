Нужна обзорная статья про Разрешение на работу услугиг 2500 - 3000 символов
Продать онлайн сервис
Есть идея онлайн сервиса.
Сервис очень серьезный и расчитан на сша.
Сервисом заинтересовалась одна из крупных американских компаний.
Но на данный момент ничего нет: ни дизайна, ни разработки. Всё в
процессе.
То есть сейчас нужно сделать им некую презентацию сервиса, который будет
и презентацию именно, когда они будут выступать со стороны
потребителя.
т.е. требуется ПРОДАТЬ им сервис.
нужно подать им суть сервиса и продать им его как потребителям
для того чтобы вы смогли продать сервис, я готов вам в помощь дать дизайнера,
а также предоставить свой креатив если потребуется и знания и навыки коллег,
чтобы совершить мозговой штурм если потребуется (можно попробовать сделать как статью так и небольшую презентацию, дизайнер нужен для создания онлайн презентации)
Крайне нужно написать сильно-сильно продающую статью.
Да, чтобы была понятна о чем идет речь - я разумеется вышлю описание
проекта и основных модулей с некоторыми разделами из ТЗ. Работа очень
серьезная и она нам очень нужна. Готовы платить серьезные суммы, жду
ответ.
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