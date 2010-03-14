Требуется качественный копирайтинг для сайта

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Закрыт29 заявок447 просмотров

В среднем текста 10-15 тыс. символов

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15 лет назад
acmelight
Игорь 
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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